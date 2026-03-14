Busto Arsizio droga in bagno e alcolici a minorenni | 15 giorni di chiusura per un bar

A Busto Arsizio, un bar è stato chiuso per 15 giorni dopo che sono emerse irregolarità legate alla somministrazione di alcol ai minorenni, alla presenza di droga nascosta nel bagno dei dipendenti e all’ospitalità di clienti con precedenti penali. Le autorità hanno effettuato controlli che hanno portato alla scoperta di queste pratiche. La chiusura temporanea è stata decisa in seguito alle verifiche effettuate.

Busto Arsizio (Varese), 14 marzo 2026 – Servivano alcolici a ragazzi minorenni, nascondevano droga nel bagno dei dipendenti e ospitavano clienti con precedenti penali. Per questi motivi il questore Carlo Mazza ha disposto l'emissione di un provvedimento di chiusura per un bar di Busto Arsizio, nel Varesotto. La sospensione dell'attività durerà 15 giorni. L’esercizio è in tal senso recidivo: già in passato era stato chiuso dall'Autorità di pubblica sicurezza per 30 giorni, a causa di violente liti verificatisi nei pressi dell'ingresso, oltre che per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica che avevano richiesto ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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