Nella serata di venerdì, la Polizia Locale di Senago ha effettuato un intervento in un esercizio commerciale della zona, segnalando un soggetto per aver venduto alcolici a minorenni. L’attività segue controlli mirati volti a verificare il rispetto delle norme sulla vendita di bevande alcoliche e sulla tutela dei minori. Il soggetto coinvolto è stato denunciato all’autorità competente.

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© Ilnotiziario.net - Senago, vendeva alcolici ai minorenni: denunciato

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