Vela | grande salto in avanti di Berta Calabrò nella prima giornata di Final Series agli Europei 470 misto

Durante la prima giornata delle Final Series agli Europei 470 misto, Berta e Calabrò hanno conquistato una posizione di rilievo, portando un grande salto in avanti nella classifica. La competizione si svolge nelle acque di Vilamoura, in Portogallo, e le condizioni del mare hanno permesso ai partecipanti di mettere in mostra le proprie capacità. La classifica si è aggiornata dopo le prime regate disputate.

Cambia la classifica ai Campionati Europei 2026 di vela, specialità 470 misto, attualmente in fase di svolgimento in Portogallo, precisamente nelle acque di Vilamoura. Dopo il primo giorno valido per la Final Series, a prendere la leadership sono stati gli spagnoli Xordi Xammar HernandezMarta Caldora Alcantara, i quali avevano chiuso la prima fase in terza posizione. Nello specifico il binomio iberico nella giornata odierna ha strappato nelle due regate svolte una quinta ed una prima piazza, raccogliendo così 9 punti netti totali precedendo gli azzurri Elena BertaGiulio Calabrò, oggi autori di un consistente balzo in avanti, complice un salto dal nono al secondo posto con 15 punti netti grazie ad un 1-5 che gli ha consentito di arginare i britannici Martin WrigleyBettine Harris, terzi con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: grande salto in avanti di Berta/Calabrò nella prima giornata di Final Series agli Europei 470 misto Articoli correlati Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l’Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di... Vela, bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470: gli italiani in top 10L’Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un’altra coppia è in top 10 Cambia la... Una selezione di notizie su Vela grande salto in avanti di Berta... Argomenti discussi: Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/Calabrò. Vela: grande salto in avanti di Berta/Calabrò nella prima giornata di Final Series agli Europei 470 mistoCambia la classifica ai Campionati Europei 2026 di vela, specialità 470 misto, attualmente in fase di svolgimento in Portogallo, precisamente sulle acque di Vilamoura. Dopo il primo giorno valido per ... oasport.it Vela, Ferrari/Dubbini partono forte agli Europei 470. In top10 anche Berta/CalabròPartenza lanciata per l'Italia ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, primo grande evento della stagione per la vela olimpica in corso di ... oasport.it