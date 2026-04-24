Demolizione e ricostruzione avanti i lavori per la nuova scuola a Chivoli

A Nocera Inferiore sono in corso i lavori per la demolizione e la ricostruzione di una scuola a Chivoli, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le operazioni procedono con ritmo sostenuto e riguardano l'intera struttura scolastica, con l’obiettivo di realizzare un nuovo edificio per gli studenti. I lavori sono in fase di avanzamento e coinvolgono diverse fasi di intervento.