Demolizione e ricostruzione avanti i lavori per la nuova scuola a Chivoli
A Nocera Inferiore sono in corso i lavori per la demolizione e la ricostruzione di una scuola a Chivoli, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le operazioni procedono con ritmo sostenuto e riguardano l'intera struttura scolastica, con l’obiettivo di realizzare un nuovo edificio per gli studenti. I lavori sono in fase di avanzamento e coinvolgono diverse fasi di intervento.
Proseguono a Nocera Inferiore, a ritmo sostenuto, i lavori di ricostruzione della scuola di Chivoli, finanziati dal PNRR. Sono attualmente in fase di realizzazione le armature di fondazione del primo corpo di fabbrica, destinato alla mensa, mentre per il blocco scolastico sono già stati.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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