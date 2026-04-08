Traghetto lunghe code Un mezzo in riparazione | Attivo entro fine mese Pro loco | Una vergogna

Nel tardo pomeriggio si sono formate lunghe code di auto a Porto Corsini, in attesa di attraversare verso Marina di Ravenna. La causa principale è un traghetto fuori servizio, con un mezzo in riparazione che dovrebbe tornare in funzione entro fine mese. La Pro loco ha commentato la situazione definendola una vera e propria vergogna. La fila si è protratta per diverse ore, creando disagi ai pendolari e ai residenti della zona.

La coda si è formata nel tardo pomeriggio: da Porto Corsini una lunga fila di auto attendeva il passaggio verso Marina di Ravenna. Il grosso afflusso di turisti che si è concentrato sui lidi a Pasquetta ha fatto riemergere le criticità del traghetto sul Candiano, che negli ultimi anni è stato spesso al centro del dibattito a causa della vetustà dei mezzi. Nel tardo pomeriggio di Pasquetta era solo una l’imbarcazione in servizio: "Viste le belle giornate, molto traffico si è riversato sulla zona mare e anche il collegamento tra Marina di Ravenna e Poto Corsini ne ha risentito – spiegano da Start Romagna –. Non è stato possibile fare il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traghetto, lunghe code. Un mezzo in riparazione: "Attivo entro fine mese". Pro loco: "Una vergogna" Leggi anche: Mezzo pesante in avaria, lunghe code in tangenziale Leggi anche: Incidente in autostrada, coinvolto mezzo pesante. Tratto chiuso, lunghe code Si parla di: Traghetto, lunghe code. Un mezzo in riparazione: Attivo entro fine mese. Pro loco: Una vergogna; Lago, assalto dei turisti a Pasqua. Coda interminabile per il traghetto a Varenna. Traghetto, lunghe code. Un mezzo in riparazione: Attivo entro fine mese. Pro loco: Una vergognaDa Start spiegano di aver velocizzato le operazioni con i biglietti a terra. E intanto si attende il bando per la nuova imbarcazione elettrificata. . ilrestodelcarlino.it