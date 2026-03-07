Aggredisce e rapina un' anziana per strapparle la collana | arrestato un 47enne

Una donna di 83 anni è stata aggredita e derubata della collana, venendo strattonata e fatta cadere a terra. Dopo quasi un anno, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 47 anni, originario di Catania, ritenuto responsabile dell'episodio. L'uomo si trova ora nel carcere di piazza Lanza.

I fatti risalgono al maggio dello scorso anno. A incastrare l'uomo, ora in carcere a piazza Lanza, sono state le telecamere di sorveglianza analizzate dagli agenti della squadra mobile Un'anziana di 83 anni strattonata e buttata a terra per una collana. A distanza di quasi un anno, la polizia o ha arrestato il presunto responsabile: un catanese di 47 anni, ora recluso nel carcere di piazza Lanza. I fatti risalgono al maggio dello scorso anno. L'uomo, a bordo di uno scooter, ha afferrato la donna con violenza per strapparle il gioiello dal collo, facendola rovinare sul manto stradale. La caduta ha provocato lesioni personali all'anziana, mentre l'uomo si è allontanato rapidamente con la refurtiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

