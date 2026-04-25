Colpo in un lido a Salerno | rubate bottiglie di liquore e anche una bici d’epoca

Nella notte, alcuni malviventi sono entrati in un lido di Salerno e hanno rubato bottiglie di liquore e una bici d’epoca. La struttura non ha registrato alcun tentativo di resistenza durante l’irruzione. Non sono state trovate telecamere funzionanti o testimoni presenti al momento del furto. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno indagando sulla vicenda.

Notte movimentata in un lido di Salerno, dove ignoti si sono introdotti all’interno della struttura riuscendo a mettere a segno un furto senza essere disturbati. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e sono attualmente in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Al supermercato ruba sette bottiglie di liquore e oltrepassa le casse senza pagareArrestato in flagranza di reato, ritenuto responsabile di un furto commesso all'interno di un supermercato. Scontro tra due auto, poi viene travolta anche una bici: ragazzo muore sul colpoUn intreccio di lamiere e traiettorie impazzite ha avuto un esito drammatico per un giovane ciclista, lungo una strada secondaria nelle campagne di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La 'Dea Bendata' fa una doppia visita nel Ravennate: centrate due vincite da migliaia di euro; Lidi, furti nelle auto e piccolo inseguimento; Sembra di stare nella Belle Époque: l'angolo più elegante della Toscana tra mare e montagne di marmo; Il sindaco dichiara 'guerra' al lido militare: Noi, non abbiamo paura. Colpo di tacco, trivela e assist per El Aynaoui: Malen show in #Bologna- #Roma, la fotosequenza x.com Vito Romaniello torna con una nuova stagione di Colpo di Tacco, il podcast dedicato alla Puglia del pallone - facebook.com facebook