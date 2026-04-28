Lido Nettuno | un nuovo modo di vivere il mare a Siponto

Da ilsipontino.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lungomare di Siponto si trova il Lido Nettuno, una località che permette di vivere l’estate tra il rumore delle onde e la luce del sole. Questa area rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un luogo di relax vicino al mare. Il lido si distingue per la sua posizione e le strutture che offrono servizi ai bagnanti durante i mesi caldi.

MANFREDONIA - C’è un luogo dove l’estate prende forma tra il suono delle onde e la luce del sole: è il Lido Nettuno, sul lungomare di Siponto. Uno spazio pensato per chi cerca relax, comfort e momenti da vivere in un ambiente curato e accogliente. Grande attenzione è dedicata alle famiglie: durante la stagione estiva, i più piccoli vivranno attività di animazione pensate per loro, mentre gli adulti potranno concedersi il proprio tempo tra relax e leggerezza. Il benessere troverà spazio con attività come pilates e acqua gym in riva al mare, mentre al tramonto il lido si animerà con musica ed eventi, diventando un luogo di incontro e convivialità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Lido Nettuno: un nuovo modo di vivere il mare a Siponto

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