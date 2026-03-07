Hamilton sul vantaggio delle Mercedes | Se c' entra il rapporto di compressione perché la Fia non ha fatto nulla?

Hamilton, pilota della Ferrari, ha commentato la questione del rapporto di compressione delle Mercedes, chiedendo perché la FIA non abbia adottato misure in merito. Nel Gran Premio di Melbourne, il britannico scatterà dalla settima posizione e ha espresso dubbi sulla gestione delle regole da parte degli organi competenti. Le sue parole si sono concentrate sulla differenza tra le vetture e sulla mancanza di interventi ufficiali finora.

Le Mercedes davanti a tutti nella griglia di partenza del primo Gran premio della rivoluzionaria stagione di Formula 1 a Melbourne, come da pronostico della vigilia. George Russell e Kimi Antonelli in prima fila, staccati tutti gli altri a partire da Isack Hadjar (3°) e Charles Leclerc (4°), scarti di otto decimi. Sarà dominio Mercedes? Una domanda che aleggia da settimane, in virtù dell'ormai noto rapporto di compressione e di una zona grigia che, stando alle voci, la scuderia di Toto Wolff avrebbe sfruttato a proprio vantaggio: con il nuovo regolamento il rapporto di compressione deve essere massimo di 16:1 e viene misurato a temperatura ambiente, il timore dei rivali della Mercedes è che la casa tedesca abbia trovato un modo per aumentare questo rapporto a 18:1 quando la vettura è in pista. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ferrari, Hamilton al veleno: "Il vantaggio delle Mercedes? Sarei deluso dalla Fia se..."“Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, allora la stagione è finita”.

Rapporto di compressione F1: Ferrari a rischio, la FIA pronta a nuove regole motoristicheLa settimana entrante si profila come un passaggio cruciale nel sottobosco tecnico e politico della Formula 1.

