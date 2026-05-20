Vasco Rossi - Tommaso Paradiso - Ultimo | serata cover

Da baritoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata dedicata alle cover, artisti come Vasco Rossi, Tommaso Paradiso e Ultimo hanno portato sul palco brani che molti ascoltano da anni. Le canzoni scelte sono state quelle che, nonostante il tempo, rimangono nel cuore e vengono spesso cantate a squarciagola, anche in macchina. Il pubblico presente ha partecipato attivamente, accompagnando gli interpreti durante le esibizioni di brani noti e amati. La serata ha visto una varietà di performance che hanno riproposto successi riconoscibili a molti ascoltatori.

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Quelle canzoni che conosci anche dopo anni, quelle che ascolti in macchina, che dedichi, che finiscono sempre per essere cantate insieme.Una serata da vivere a piena voce, tra le emozioni di Vasco Rossi, le atmosfere di Tommaso Paradiso e i brani di Ultimo che arrivano dritti al cuore.Musica live. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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