La storia di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band una serata in musica al Teatro Pietro d’Abano

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 21.30, il Teatro Pietro d’Abano di Abano Terme (Padova) ospiterà uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti del rock italiano: “La storia di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band”, un viaggio musicale dal vivo attraverso le canzoni, le storie e le emozioni che hanno segnato la carriera del rocker di Zocca. Accanto a lui salirà sul palco Andrea “Cucchia” Innesto, sassofonista della band di Vasco Rossi dal 1985 al 2017, protagonista di alcuni dei tour più importanti e spettacolari della storia del rock italiano. Durante la serata sarà possibile bere e mangiare all’interno del teatro. Evento: La storia di Vasco Rossi e della Steve Rogers BandBand: BoLLicine BandSpecial guests: Maurizio Solieri – Andrea “Cucchia” Innesto 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Vasco Rossi: "Bullizzato da ragazzo, il Teatro prima della musica mi ha regalato la libertà"Zocca dedica a Vasco Rossi una scuola di teatro sperimentale: un omaggio alle sue radici artistiche e al valore educativo della recitazione per i...

