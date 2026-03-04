L’ultimo saluto a Danilo sulle note di Vasco Rossi

L'ultimo saluto a Danilo Silvestri è stato accompagnato da alcune canzoni di Vasco Rossi, scelti come colonna sonora. Silvestri, di 64 anni, è deceduto a causa di complicazioni successive a un intervento cardiaco eseguito all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici, con amici e familiari presenti per il commiato.

Un addio con alcune canzoni di Vasco Rossi a fare da colonna sonora per salutare Danilo Silvestri, vinto a soli 64 anni di età da complicazioni seguite a un intervento di natura cardiaca, eseguito al Santa Maria Nuova di Reggio. Danilo era conosciuto per la sua attività di gestore di locali: prima a Colorno e poi a Sorbolo Levante, per oltre vent’anni alla guida del bar del circolo Green Park, nella frazione brescellese. E ieri mattina, proprio davanti all’ingresso del circolo di Sorbolo Levante, si sono ritrovati molti amici e conoscenti per l’ultimo saluto. Il feretro, proveniente dalla Casa funeraria di Sorbolo-Mezzani dove poco prima era... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

