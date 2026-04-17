Vasco Rossi celebra Modena Park e guarda la 2027 | Una festa per 500mila fans

Vasco Rossi ha commentato l’anniversario di Modena Park, sottolineando come quella giornata sia rimasta nel ricordo di molti fan. Ha parlato anche della futura data del 2027, definendola una festa per cinquecentomila persone. A distanza di tempo, il ricordo del concerto rimane forte, mentre il cantante si concentra già sui prossimi obiettivi da raggiungere.

A distanza di anni, l'eco del leggendario record mondiale di Modena Park non smette di risuonare, ma lo sguardo del Komandante è già proiettato verso il prossimo, ambizioso traguardo. Attraverso i propri canali social, Vasco Rossi è tornato a riflettere su quell'evento che ha segnato in modo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Ogni Volta - Vasco Rossi - Live Modena Park - Drum cover #drumcover #vascorossi Notizie correlate Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027: “Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone”Bologna, 17 aprile 2026 – “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia… Voglio fare una festa diversa. Vasco Rossi e il post su Instagram ricordando Modena Park. Poi l'annuncioIl rocker di Zocca fa esultare i fan: "E' stato un evento unico e irripetibile, ma per i 50 anni di carriera voglio fare una festa diversa con oltre... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vasco Rossi, a 44 anni da Vado al massimo è più vivo che mai. Subito il nuovo tour con una scaletta inedita di canzoni mai sentite; Morto Nanni Cagnone, addio al poeta di Bomarzo ricordato da Vasco Rossi: Entrambi amanti della libertà; Si mette ?in malattia per Vasco Rossi: il concerto gli costa il posto di lavoro.; Il grande debutto di Vini in Festa Degustazioni, musica e street food. Vasco Rossi vuole un concerto da record: Per i 50 anni di carriera cerco un luogo per 500 mila personeVasco Rossi promette un concerto da 500 mila persone per il 2017, quando festeggerà 50 anni di carriera, riprendendosi il record per il concerto pagante ... fanpage.it Vasco Rossi: 'Festa diversa' per oltre 500mila fan nel 2026Vasco Rossi ha annunciato sui propri canali social un evento colossale per il suo cinquantesimo anniversario di debutto (2026), mirando a coinvolgere oltre mezzo milione di persone. Il rocker ha richi ... it.blastingnews.com #vascosamu Vasco Rossi - facebook.com facebook