Vasco è tornato | prove allo stadio e città già in fermento Inizia la dieci giorni riminese del Komandante
Vasco Rossi è tornato a Rimini, dove ha già iniziato le prove allo stadio Romeo Neri. La città si sta preparando per la sua presenza, con l’atmosfera che si riscalda in vista dei due concerti programmati per il prossimo periodo. La partecipazione del cantante segna l’inizio di una serie di eventi che dureranno dieci giorni, portando pubblico e residenti in un clima di attesa e anticipazione. La presenza del rocker è già sotto gli occhi di tutti, con l’attenzione rivolta alle prove e alle attività in corso.
C’è già aria di grande evento a Rimini: Vasco Rossi è arrivato in città dando ufficialmente il via al conto alla rovescia verso le due date del Vasco Live 2026 allo stadio Romeo Neri. Il rocker alloggia al Grand Hotel Rimini, dove già nelle prime ore non sono mancati fan in attesa di autografi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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