A Rimini si accelera l’organizzazione per il concerto di Vasco Rossi, previsto per il 30 maggio allo stadio Romeo Neri. È iniziato l’allestimento del palco e delle strutture necessarie per il concerto, che segna il ritorno del cantante in città dopo l’evento dello scorso anno. La data rappresenta la prima tappa del nuovo tour dell’artista, che si svolgerà nello stadio della città.

Partito il conto alla rovescia per il ritorno di Vasco Rossi a Rimini. Il 30 maggio il ’Blasco’ darà il via al suo nuovo tour con il primo concerto allo stadio ’ Romeo Neri ’, proprio com’era avvenuto nel 2023. La febbre per il ritorno di Vasco è sempre più alta in città. Tutti esauriti i biglietti per il concerto del 30, così come non ci sono più posti disponibili per la serata del 29, quando Vasco e la sua band faranno la prova generale aperta allo stadio riservata esclusivamente agli iscritti al ’Blasco fan club’. Tra il soundcheck del 29 maggio e il concerto del 30, saranno complessivamente più di 40mila gli spettatori al ’Romeo Neri’. Da domani allo stadio partiranno i lavori di allestimento del palco e degli impianti per lo show.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini scalda i motori per Vasco. Parte l’allestimento allo stadio

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