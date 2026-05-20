Variazioni Artistiche | Le Arti Performative a Tarquinia

A Tarquinia prende il via la rassegna Variazioni Artistiche, che presenta una serie di eventi dedicati alle arti performative. La programmazione include spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, performance di circo contemporaneo e spettacoli pensati per i più piccoli. La manifestazione è curata da due organizzatori, che hanno scelto di proporre un'offerta variegata rivolta a diverse fasce di pubblico. Gli appuntamenti si svolgono in diverse location della città, coinvolgendo artisti e compagnie locali e nazionali.

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Cosa: Variazioni Artistiche, rassegna di danza, teatro, circo contemporaneo e spettacoli per l’infanzia a cura di mk ed Emanuela Rea. Dove e Quando: PACT – Necropoli dei Monterozzi, Via Rigapretta, Tarquinia. In programma durante due fine settimana: 30-31 maggio e 13-14 giugno 2026. Perché: Per vivere il patrimonio culturale come spazio vivo e relazionale, unendo l’eredità storica di un sito UNESCO ai linguaggi innovativi della creatività performativa contemporanea. Il panorama degli eventi culturali laziali si arricchisce di un appuntamento in cui la storia millenaria si fonde con la vitalità delle arti contemporanee. Nei fine settimana del 30-31 maggio e 13-14 giugno 2026, la suggestiva cornice della Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia ospiterà Variazioni Artistiche, un progetto innovativo curato da mk ed Emanuela Rea. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Variazioni Artistiche: Le Arti Performative a Tarquinia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mana Chuma Lab: al via le masterclass su arti performativeÈ all’interno del percorso che accompagna i trent’anni di attività di Mana Chuma Teatro che prende forma Mana Chuma Lab, un nuovo spazio di lavoro e... Leggi anche: Torna il festival Orlando tra arti performative e cinema