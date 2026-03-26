Mana Chuma Lab | al via le masterclass su arti performative

È stato annunciato l’avvio delle masterclass dedicate alle arti performative all’interno di Mana Chuma Lab, uno spazio di lavoro creato nell’ambito dei trent’anni di attività di Mana Chuma Teatro. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo e approfondimento delle pratiche artistiche legate alle arti performative. La sede, nata come nuovo ambiente di sperimentazione, sarà aperta a partecipanti interessati a diverse discipline.

È all’interno del percorso che accompagna i trent’anni di attività di Mana Chuma Teatro che prende forma Mana Chuma Lab, un nuovo spazio di lavoro e attraversamento delle arti performative. Un ritorno necessario, oggi, alla dimensione del laboratorio come luogo di ricerca, incontro e costruzione condivisa. Questa prima serie di masterclass inaugura il percorso di Mana Chuma Lab, che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti fino all’estate. L’intero ciclo di masterclass è pensato come una prima introduzione a un lavoro laboratoriale continuativo che prenderà forma a partire dall’autunno. Le masterclass si svolgeranno dalle 18:00 alle 20:30 presso “Jazz House Gallery” Via Spagnolio 1E – Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Mana Chuma Lab: al via le masterclass su arti performative Articoli correlati Arti performative per le nuove generazioni, al via "Focus on Kids"Da giovedì 5 a sabato 7 marzo 2026 Piacenza ospita "Focus on Kids", una piattaforma multidisciplinare dedicata alle arti performative per le nuove... Cina, ricavi record nel 2025 per il mercato delle arti performative di PechinoLe statistiche mostrano che lo scorso anno nella capitale si sono svolti oltre 60. Tutto quello che riguarda Mana Chuma Lab Discussioni sull' argomento Favo Calabria: Continuità per la Garante Stanganelli, garanzia di competenza e ascolto; Bim Bum Basket Rende, impresa a Mola: prima vittoria esterna e salvezza riaperta; Reggio Calabria, Mana Chuma Lab aprile 2026: una serie di masterclass dedicate alle arti performative; Reggio Calabria, la Città Metropolitana a Londra: pubblicato l’avviso alle imprese per il Real Italian Wine&Food Experience 2026. Come presentare domanda. Reggio Calabria, Mana Chuma Lab aprile 2026: una serie di masterclass dedicate alle arti performativeÈ all’interno del percorso che accompagna i trent’anni di attività di Mana Chuma Teatro che prende forma Mana Chuma Lab, un nuovo spazio di lavoro e attraversamento delle arti performative. Un ritorno ... strettoweb.com Negli spazi della Jazz House Gallery di Reggio Calabria, Mana Chuma apre un cantiere fatto di pratiche, visioni e strumenti che interrogano il rapporto tra corpo, suono e scrittura, rivolte a chi attraversa – da vicino o da lontano – il territorio della scena - facebook.com facebook