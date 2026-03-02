Gli scavi archeologici di Pompei hanno portato alla luce una vigna risalente a epoca antica, evidenziando l’esistenza di coltivazioni vitivinicole nella zona. La scoperta riguarda un’area con tracce di impianti e vasi utilizzati per la produzione di vino, risalenti a diversi secoli prima dell’era moderna. La vigna si trova nelle vicinanze dei resti della città antica, tra le rovine e il paesaggio vulcanico del Vesuvio.

SARÀ sicuramente un vino che avrà il sapore della storia. Ed è una storia millenaria, quella raccontata dagli scavi di Pompei, all’ombra del Vesuvio. È proprio qui, tra le domus romane e gli affreschi sepolti dalla polvere e dalla lava della terribile esplosione del 79 d.C., che nascerà la nuova azienda vitivinicola con un ciclo di produzione completo e rigidamente biologico. Un progetto innovativo che mette insieme viticoltura e storia del patrimonio naturalistico del sito di Pompei. Il tutto grazie a una forma speciale di partenariato pubblico-privato con il quale il Gruppo Tenute Capaldo (e in particolare le due cantine Feudi di San Gregorio e Basilisco), affiancherà il Parco nella gestione e valorizzazione storica dei vigneti all’interno degli scavi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una vigna: "archeologica" tra le ricchezze di Pompei

