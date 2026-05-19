Dal ruolo degli uffici di Forza Italia allo stop di Crosetto Come è nata e come è morta la mozione di maggioranza che tagliava le spese militari

Recentemente si è assistito a un dibattito interno tra gli uffici di un partito politico, con alcune decisioni che hanno portato a uno stop da parte di un ministro della difesa. La vicenda riguarda una mozione di maggioranza, firmata da alcuni esponenti, che chiedeva di rivedere gli obiettivi relativi alle spese militari. La mozione, inizialmente presentata per spingere a una revisione delle risorse destinate alla difesa, è stata successivamente abbandonata e non è stata portata avanti.

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L’idea di fare una mozione che rivedesse la postura della maggioranza sulle spese militari nasce con l’idea di presentarsi pronti al dibattito che oggi, 19 maggio, partiva dalle mozioni dell’opposizione che chiedono di rivedere gli impegni militari per concentrarsi su energia, sanità, scuola. Il testo della maggioranza,era l’idea, non doveva lasciare scoperti su un argomento così delicato, chiarendo che anche il centrodestra considera i costi dell’energia più importanti delle armi. Il compito viene dato agli uffici di Forza Italia che avrebbero elaborato un testo che dice appunto che l’impegno del 2% del Pil dedicato alla Difesa in ambito Nato è “realistico e credibile”, mentre vanno rivisti gli “obiettivi più ambiziosi (come il 5 per cento) alla luce della situazione economica”. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Violenza di genere ad Agrigento: nasce la Stanza Sicura, progetto Soroptimist con i Carabinieri Sullo stesso argomento Crosetto: “Mantenere le basi in Italia è interesse degli Usa. Spese militari? Abbiamo preso un impegno”Raggiunto da Fanpage, il ministro della Difesa interviene nel dibattito sulla possibile riduzione degli impegni previsti dall'Italia per le spese... Spese per la difesa, mozione della maggioranza: “Obiettivo 5% Pil irrealistico”. Poi il dietrofrontLa maggioranza di centrodestra ha prima presentato e poi ritirato una mozione parlamentare in cui si chiede di rivedere l’impegno, assunto dal... Forza Italia presenta una proposta di legge per la liberalizzazione degli NCC, ma è scontro nella maggioranza, Lega e FdI frenano reddit Forza Italia, Battistoni eletto segretario nelle Marche. Il vicepremier Tajani: Da noi non si hanno ruoli perché si bacia l’anelloMACERATA Il cielo è azzurro sopra Macerata. Non è la giornata delle polemiche, nascoste dietro la patina dei grandi sorrisi. Nella città scelta come location del ... corriereadriatico.it Gasparri si dimette: Decisione autonoma. Arriva Stefania Craxi. Il plauso di Marina Berlusconi: Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigenteIn giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e ... ilgiornale.it