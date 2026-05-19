Caos spese Nato il centrodestra ritira la mozione | lo stop da Palazzo Chigi

Il centrodestra ha presentato una mozione in Senato che chiedeva di ridurre le spese militari legate alla Nato, ma successivamente ha deciso di ritirarla. La proposta era stata avanzata con l’intento di modificare alcuni aspetti delle spese attuali, ma poi la stessa formazione politica ha scelto di non portarla avanti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il testo non è stato discusso in aula. La vicenda ha suscitato reazioni tra le forze politiche e l’opinione pubblica.

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