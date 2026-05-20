Il partito guidato dal generale ha già superato i 50.000 iscritti, un risultato considerevole rispetto alle aspettative. Tuttavia, la maggioranza politica non sembra dare molta attenzione a questa crescita, preferendo mantenere una certa distanza. La presenza di un movimento con tali numeri si fa sentire nel panorama politico, anche se non viene considerata una minaccia diretta. La situazione si presenta come un esempio di come le forze emergenti possano svilupparsi senza un riconoscimento immediato.

Il partito del generale ha già raggiunto i 50.000 iscritti. Numeri notevoli, ma snobbati dalla maggioranza. Grave errore, perché l’ex parà attira i voti delle periferie e dei disillusi che si aspettavano di più dall’esecutivo. La notizia del giorno è che Laura Ravetto, deputata della Lega (con un lungo passato in Forza Italia), passa nel partito di Vannacci, Futuro nazionale. Certo, questa è una notizia degna di rispetto perché la parlamentare è certamente conosciuta anche al pubblico televisivo da diversi anni. Fin qui siamo alla notizia del giorno. Ma c’è la notizia non del giorno, ma di questi mesi, ed è che Vannacci sta salendo molto in fretta col suo partito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci imbarca i delusi e decolla. Il centrodestra non lo sottovaluti

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