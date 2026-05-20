Vannacci attacca Libero Il Giornale e Il Tempo | Non citano quasi mai Futuro Nazionale hanno paura di noi - VIDEO
Il generale ha criticato alcuni quotidiani nazionali, affermando che raramente citano il suo movimento politico e il suo nome. Secondo lui, queste testate evitano di menzionare Futuro Nazionale e lui stesso, e quando lo fanno, lo fanno in modo negativo. La sua dichiarazione è stata accompagnata da un video in cui ha espresso questa opinione, sottolineando, a suo avviso, una mancanza di attenzione nei confronti di queste realtà. Nessuna delle testate ha ancora commentato pubblicamente le affermazioni.
Secondo il Generale “Libero, Il Giornale, Il Tempo non citano quasi mai Futuro Nazionale e Vannacci e, quando lo fanno, lo fanno sempre con approccio negativo. La RAI, pur mettendo in luce le attività parlamentari di tutti i partitini con percentuali minime come + Europa, Italia Viva e Noi Moderati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vannacci Imperdibile! Manda KO i Giornalisti che lo Provocano
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