Vannacci attacca Libero Il Giornale e Il Tempo | Non citano quasi mai Futuro Nazionale hanno paura di noi - VIDEO

Il generale ha criticato alcuni quotidiani nazionali, affermando che raramente citano il suo movimento politico e il suo nome. Secondo lui, queste testate evitano di menzionare Futuro Nazionale e lui stesso, e quando lo fanno, lo fanno in modo negativo. La sua dichiarazione è stata accompagnata da un video in cui ha espresso questa opinione, sottolineando, a suo avviso, una mancanza di attenzione nei confronti di queste realtà. Nessuna delle testate ha ancora commentato pubblicamente le affermazioni.

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