Vannacci | Mai chiamato Corona per coinvolgerlo in Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha negato di aver contattato Fabrizio Corona per coinvolgerlo nel progetto politico Futuro Nazionale. Corona, durante una puntata di Falsissimo dedicata al caso Signorini, aveva annunciato di essere stato avvicinato dall’ex generale e di aver rifiutato l’offerta. Vannacci ha precisato di non aver mai preso iniziative in questa direzione e di non aver mai proposto a Corona di entrare nel suo progetto.

Roberto Vannacci ha smentito Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata di Falsissimo (ancora dedicata al caso Signorini) ha annunciato la creazione di un suo partito, aggiungendo di essere stato contattato dall’ex generale e di aver rifiutato la sua proposta di un coinvolgimento in Futuro Nazionale. Della possibilità di un contatto politico tra i due aveva già parlato Mario Adinolfi, lui sì molto vicino a Vannacci. Roberto Vannacci (Imagoeconomica). La smentita di Vannacci. Contattato da Adnkronos, Vannacci ha negato che ci sia mai stata una telefonata recente con l’ex re dei paparazzi: « Mai avvenuta una cosa del genere. Non so se si è sbagliato, magari si è confuso con qualcun altro, io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno». 🔗 Leggi su Lettera43.it

