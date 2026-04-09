Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale Il Pd fiorentino attacca Roberto Vannacci

Un’immagine mostra il David di Michelangelo affiancato al simbolo di un movimento politico. La scena si è svolta a Firenze, con un’accusa rivolta a un ufficiale militare da parte di un partito locale. La polemica riguarda un’immagine diffusa sui social, in cui il David compare insieme a un simbolo legato a un’organizzazione politica. La vicenda ha generato reazioni tra i rappresentanti politici e l’opinione pubblica.

Firenze, 9 aprile 2026 – Un’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico. Tanto è bastato per innescare l’ennesima polemica tra il Pd e Roberto Vannacci: colpa di una vela che ritrae il capolavoro sistemata accanto alla neonata sede fiorentina di Futuro Nazionale. La polemica. "Il generale Vannacci ha utilizzato l'immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di un bene culturale dello Stato, inalienabile e tutelato da norme precise, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale”. Il Pd fiorentino attacca Roberto Vannacci Leggi anche: Futuro Nazionale al via dalla Toscana: ecco il partito di Roberto Vannacci Nazione Futura di Giubilei impugna il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci: “Troppo simile al nostro”Il 14 settembre 2023 – a meno di un mese dall’inizio delle polemiche per la pubblicazione de “Il Mondo al contrario“ – era stata la prima... Temi più discussi: David di Michelangelo: Premio Danza Città di Firenze: tutto sul concorso internazionale; david di michelangelo; Autismo, il David si illumina di blu; Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello: le aperture di Pasqua e Pasquetta. Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciUn comportamento inaccettabile. In base a quanto risposto dal Ministero, non sarebbe stata chiesta nessuna autorizzazione per l’utilizzo. L’affondo dei dem ... lanazione.it Generale Vannacci usa il David per la sede fiorentina del suo movimento. Pd insorge e si rivolge al MinisteroPd: Il generale Vannacci ha utilizzato l'immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di ... firenzepost.it SALVATE LA DATA- PREMIO DAVID DI MICHELANGELO D'ORO - 23 MAGGIO TEATRO DEL SALE - FIRENZE info: [email protected] Angelica Più Gennaro@follower Angelica Loredana Anton Gennaro Ruggiero Gennaro Ruggiero - facebook.com facebook