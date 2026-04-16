Il 16 aprile 2026, in occasione del secondo giovedì di Pasqua, si invita a meditare sul Vangelo del giorno, con un approfondimento guidato da don Luigi Maria Epicoco. La riflessione si concentra su come i testi sacri possano influenzare la percezione del dolore e della sofferenza. In questa giornata, viene proposta una lettura che invita a considerare il ruolo della fede nel cambiare lo sguardo sui momenti difficili della vita.

Meditiamo il Vangelo di questo giovedì della seconda settimana di Pasqua, 16 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Questo passo del Vangelo di Giovanni ci mostra una verità radicale: c’è una profonda distanza tra quello che viene dall’alto e quel che rimane ancorato alla terra. Accogliere la testimonianza di Gesù vuol dire immergersi nella verità, ricevere lo Spirito senza limiti e optare per la vita eterna. Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 16 aprile 2026: come Gesù cambia la nostra prospettiva sul dolore

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