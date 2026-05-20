Valutazione delle scuole il 26 maggio ultimo seminario INVALSI sulla Peer Review

Il 26 maggio 2026, tra le 14 e le 16, si svolgerà l'ultimo seminario del ciclo promosso dall'INVALSI, intitolato “Modelli e strumenti di valutazione per le scuole in dialogo”. Questo evento rappresenta il quinto incontro del progetto e si concentrerà sulla valutazione delle scuole attraverso la Peer Review. L'iniziativa è organizzata dall'Area Valutazione delle scuole ed è rivolta agli operatori del settore educativo. La sessione chiuderà un ciclo iniziato alcuni mesi prima con incontri dedicati a diversi aspetti della valutazione scolastica.

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