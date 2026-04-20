Docenti neoimmessi 2025 26 | il tutor accede alla piattaforma l’Allegato A per il peer to peer specifico per posto comune e sostegno LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota relativa ai docenti neoimmessi in ruolo per l'anno scolastico 202526. La comunicazione contiene le istruzioni sui giorni utili per il superamento delle prove e le attività richieste. Contestualmente, è stato reso disponibile l'accesso alla piattaforma per i tutor, che possono consultare l’Allegato A dedicato al peer to peer, specifico per posto comune e sostegno.