Teatro del Maggio si chiamerà Vittorio Gui La delibera approvata dalla giunta comunale

La giunta comunale ha approvato la delibera che ufficializza il nuovo nome del Teatro del Maggio, che sarà Vittorio Gui. Se si fosse deciso tramite referendum, come quello per il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella, probabilmente il teatro avrebbe avuto il nome di un grande fiorentino come Franco Zeffirelli. La scelta del nome è stata formalizzata recentemente.

Se si fosse fatto un referendum, come quello per il nuovo ponte sull'Arno, fra Bellariva e l'Anconella, forse il Teatro del Maggio sarebbe stato intitolato a un grande fiorentino come Franco Zeffirelli. Invece è andata diversamente. Ha scelto la giunta di Palazzo Vecchio. Del resto, la sindaca Sara Funaro lo aveva annunciato lo scorso dicembre, nel cinquantesimo anno dalla morte del Maestro. Adesso la delibera, su proposta dell'assessora alla Toponomastica Caterina Biti, è stata approvata dalla Giunta comunale: il Teatro del Maggio Musicale sarà intitolato a Vittorio Gui, (Roma, 14 settembre 1885 – Fiesole, 16 ottobre 1975), direttore d'orchestra e compositore, fondatore del Maggio Musicale Fiorentino

