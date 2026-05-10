I canili di Roma cambiano gestione Ecco la strategia approvata dalla giunta Gualtieri
A Roma i canili comunali cambiano gestione dopo le raccomandazioni dell'Anac. A marzo scorso, l'autorità aveva evidenziato criticità nella gestione degli stabilimenti di Muratella e Viale Marconi. In risposta, la giunta ha approvato una memoria che conferma l'intenzione di assumere direttamente la gestione di queste strutture, modificando così il modello attuale. La decisione si inserisce nel processo di revisione delle modalità di gestione degli animali ospitati nei canili pubblici.
Canili comunali, si cambia. Dopo l'intervento dell'Anac, che a marzo scorso aveva messo nero su bianco delle criticità rispetto alla gestione di Muratella e Viale Marconi, la giunta Gualtieri ha deciso di approvare una memoria che dà l'ok all'internalizzazione della gestione. I canili di Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it
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