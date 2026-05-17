Agenda del Vescovo | tra Roma e la Valle d’Aosta tra fede e pastorale

Nell'agenda del vescovo si alternano impegni tra Roma e la Valle d’Aosta, con incontri e incontri istituzionali. Sono programmati appuntamenti legati alla diocesi e alle attività pastorali, tra cui la celebrazione di alcuni sacramenti nelle parrocchie locali. Si discutono anche i progetti della Conferenza Episcopale Italiana, con particolare attenzione ai beni culturali presenti nel territorio. Questi eventi e iniziative si svolgono nel rispetto delle tradizioni religiose e delle esigenze della comunità locale.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi progetti della CEI i beni culturali locali?. Quali sacramenti toccheranno le parrocchie della Valle d'Aosta questo mese?. Perché la storia di San Giovanni I parla alla politica attuale?. Dove si svolgeranno le celebrazioni per la Pentecoste e le cresime?.? In Breve 19 maggio Consiglio pastorale diocesano dalle ore 18.00 alle 22.00. 20 maggio benedizione presso la sede INPS di Aosta alle ore 14.30. 23 maggio cresime a Sant’Anselmo e veglia di Pentecoste alle 20.30. 24 maggio cresime a Courmayeur alle ore 18.30. Il vescovo si recherà a Roma lunedì 18 maggio per una riunione del Comitato CEI focalizzata sulla valutazione dei progetti destinati ai beni culturali ecclesiastici e all’edilizia di culto, partecipando inoltre al Consiglio affari giuridici della stessa istituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agenda del Vescovo: tra Roma e la Valle d’Aosta tra fede e pastorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Vescovo in Valle d’Aosta: un fine settimana intenso tra fede e cresime? Domande chiave Dove si svolgeranno le cresime e le preghiere questo fine settimana? Quali impegni istituzionali attendono il vescovo a Roma dopo le... Agenda del Vescovo: un fine settimana intenso tra fede e comunità? Cosa scoprirai Dove si svolgerà il pellegrinaggio alla Madonna de Pitié sabato mattina? Chi sono i veri martiri legati al nome di Agostino? Come... VEGLIE ARCOBALENO Su UCCR l’intervento di mons. Suetta sulle #veglie contro l’ #omotransfobia. Se è giusto condannare le discriminazioni, la vera accoglienza non si manifesta inseguendo l’agenda mondana e le simbologie ideologiche. CONTINUA A x.com Il Vescovo di Gotham ha parlato reddit