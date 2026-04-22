Iperal contro lo spreco alimentare | 500 tonnellate di cibo fresco recuperate in un anno

Un'importante iniziativa contro lo spreco alimentare ha portato al recupero di 500 tonnellate di cibo fresco in un anno. La catena di supermercati ha adottato un sistema strutturato di iniziative volte a ridurre lo spreco e a coinvolgere le comunità locali, dimostrando un impegno concreto in questa direzione. I dati evidenziano uno sforzo continuativo per limitare gli sprechi attraverso strategie mirate e pratiche operative efficaci.

La lotta allo spreco alimentare rappresenta una priorità concreta per Iperal, che negli anni ha sviluppato un sistema strutturato di iniziative per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attivitàe generare valore per le comunità locali.In questo contesto, Iperal ha attivato accordi di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spreco alimentare: in Italia buttati 5 milioni di tonnellate di cibo l’anno “Fino all’ultima briciola”, quasi 100 tonnellate di cibo recuperate dallo sprecoIl progetto di ETRA e Consiglio Brenta in questo primo anno di vita ha recuperato 127. Aggiornamenti e dibattiti Spreco alimentare, ddl della Lega entra nel vivo/ Bergesio: più valore a cibo e territorio, meno burocraziaLa lotta allo spreco alimentare a 10 anni dalla legge Gadda: il ddl Lega (Bizzotto-Bergesio) e cosa cambia, meno burocrazia e più cultura del buon cibo A dieci anni esatti dalla legge Gadda contro lo ... ilsussidiario.net L’impegno di Kellogg nella lotta allo spreco alimentareMilano, 15 ott. (askanews) – Kellogg aderisce al patto contro lo spreco alimentare promosso da Too Good To Go, la app anti-spreco nata nel 2015 per coinvolgere tutti gli attori della filiera ... affaritaliani.it