Bambini al Consiglio Valle | simulano leggi contro lo spreco alimentare

Un gruppo di bambini ha partecipato a un'iniziativa al Consiglio Valle, simulando la creazione di una proposta di legge contro lo spreco alimentare. Durante l'incontro, hanno formulato alcune regole rivolte alle mense scolastiche e hanno illustrato come intendono affrontare il problema. L'evento ha coinvolto i giovani in un'attività di sensibilizzazione, portandoli a riflettere sulle soluzioni pratiche per ridurre gli sprechi in ambito scolastico.

? Domande chiave Come hanno trasformato lo spreco alimentare in una proposta legislativa?. Quali regole hanno proposto i bambini per le mense scolastiche?. Come hanno gestito i piccoli consiglieri il dibattito in Aula?. Perché questo incontro cambierà il rapporto tra scuola e istituzioni?.? In Breve Insegnanti Giovanna Pandolfino, Patrizia Crisarà e Andreanina Cerri hanno guidato la classe V A.. Lunedì 11 maggio 2026 gli studenti hanno visitato la sede del Consiglio Valle.. Progetto Portes Ouvertes mira a creare un ponte tra scuola e istituzioni regionali.. Simulazione legislativa focalizzata su gestione mense scolastiche e abitudini delle famiglie valdostane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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