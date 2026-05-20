A maggio, in Valle d'Aosta, sono stati stipulati 1.390 nuovi contratti di lavoro, segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. La crescita occupazionale si lega principalmente all’incremento del settore turistico, che ha visto un aumento delle assunzioni per far fronte all’afflusso di visitatori. Le nuove assunzioni riguardano in particolare attività legate all’accoglienza, alla ristorazione e agli esercizi commerciali, con un conseguente impatto sul mercato del lavoro locale. La stabilità dei lavoratori in questo settore sarà un elemento chiave nei mesi a venire.

? Punti chiave Come influenzerà il boom del turismo la stabilità dei lavoratori?. Quali settori guideranno concretamente le nuove assunzioni in Valle d'Aosta?. Perché la maggior parte dei nuovi contratti sarà temporanea?. Chi gestirà l'integrazione del 29% di nuovi lavoratori stranieri?.? In Breve Settore servizi guida con 960 assunzioni, di cui 460 in turismo e ristorazione.. Il 75% dei nuovi contratti riguarda micro e piccole imprese sotto i 50 dipendenti.. L'81% delle assunzioni di maggio sarà regolato da contratti a termine o temporanei.. Il 29% dei nuovi ingressi lavorativi sarà coperto da personale immigrato.. Nel mese di maggio 2026, le imprese della Valle d’Aosta prevedono di immettere sul mercato del lavoro 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: 1.390 nuovi contratti a maggio, spinge il turismo

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