In Valle d’Aosta, il gruppo PD-FP ha presentato una proposta di legge in Consiglio regionale che prevede un contributo di 1.100 euro destinato ai nuovi nati, ai bambini adottati o affidati nel territorio. L’obiettivo è incentivare la previdenza complementare per le famiglie che accolgono un nuovo membro. La proposta si inserisce in un quadro di iniziative volte a sostenere le giovani famiglie nella regione.

Il gruppo PD-FP ha presentato in Consiglio regionale una proposta legislativa volta a incentivare la previdenza complementare per i nuovi nati, i bambini adottati o quelli affidati nel territorio valdostano. L’iniziativa mira a costruire un fondo pensione per le nuove generazioni attraverso un impegno congiunto tra l’istituzione pubblica e le famiglie. Durante la conferenza stampa tenutasi oggi, i consiglieri Fulvio Centoz, Clotilde Forcellati e Jean-Pierre Guichardaz hanno delineato i pilastri di quello che definiscono un investimento sul futuro dei figli piuttosto che un semplice aiuto economico temporaneo. Il cuore del progetto prevede che la Regione eroghi una somma di 1100 euro per ogni nuovo arrivo o percorso di adozioneaffidamento, destinando tale importo direttamente ai fondi pensione dei minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: 1.100 euro per il futuro dei nuovi nati e adottati

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