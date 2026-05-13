È stato annunciato la creazione di un nuovo consorzio che coinvolge Aosta e la Valle della Plaine, con l’obiettivo di coordinare e sviluppare l’offerta turistica della zona. Alla guida del progetto ci saranno professionisti del settore, ma non sono stati ancora resi noti i nomi. La formazione del consorzio mira a unire le attività e promuovere iniziative comuni tra le due aree, senza specificare come cambierà concretamente l’offerta turistica.

? Domande chiave Chi sono i professionisti che guideranno il nuovo consorzio?. Come cambierà l'offerta turistica tra Aosta e la Plaine?. Quali settori economici hanno già aderito all'iniziativa?. Perché la collaborazione con il Comune è fondamentale per le imprese?.? In Breve Presentazione avvenuta il 6 maggio presso l'Hotel des Etats ad Aosta.. Vice sindaca Valeria Fadda e assessora Cecilia Lazzarotto hanno sottoscritto la convenzione.. Il progetto coinvolge 44 realtà tra hotel, ristoranti e imprese commerciali locali.. Vice presidente Stefano Lunardi e membri del direttivo coordinano le diverse attività.. Il 6 maggio scorso, presso la sala dell’Hotel des Etats ad Aosta, è stato presentato ufficialmente il nuovo Consorzio AostaTurismo per coordinare lo sviluppo del settore nella Plaine d’Aoste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo in Valle: nasce il consorzio per unire Aosta e la Plaine

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