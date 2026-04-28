Arenzano sulla Via del Giappone e Rensen Comics | tre giorni di eventi tra mostre talk e laboratori

Arenzano si prepara a ospitare una serie di eventi che si svolgeranno nel giro di tre giorni, includendo mostre, incontri e laboratori. La manifestazione, intitolata “Arenzano sulla Via del Giappone” e “Rensen Comics”, mira a mettere in evidenza le connessioni culturali tra Italia e Giappone. La città, nota anche come luogo di nascita di Edoardo Chiossone, si trasforma in un punto di incontro tra le due tradizioni.

Arenzano – città natale di Edoardo Chiossone – si prepara a diventare per tre giorni un ponte culturale tra Italia e Giappone. Dall’1 al 3 maggio 2026 prenderanno vita la prima edizione del festival “Arenzano sulla Via del Giappone” (1-3 maggio) e, in contemporanea, la prima edizione di “Rensen.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate hazard comics 2026: il festival pop della riviera del brenta torna a villa querini con tre giorni di eventi gratuitiEccolo riscritto, più fluido e con più ritmo: Tutto pronto per la quinta edizione di Hazard Comics, il festival gratuito dedicato a fumetti, cultura... Al via Expo Comics, quattro giorni di eventi alla Fiera del MediterraneoInaugurato Expo Comics 2026, la manifestazione in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il viaggio per il Giappone -; Arenzano, inizio maggio denso di eventi tra cultura giapponese e il primo Rensen Comics; Marina Grande verso la concessione temporanea alla Fondazione Pineta di Arenzano; Calcio Eccellenza, per l’Arenzano la salvezza arriva all’ultimo respiro. Campania e Giappone sotto il segno del fuoco: al via la V edizione di “Vivere nel Vulcano” “Vivere nel Vulcano” entra nelle celebrazioni ufficiali per i 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone. Il via giovedì 30 aprile ore 10 a Pozzuoli.In occasione delle celebra - facebook.com facebook