Dal 12 al 22 maggio, il Museo del Presente ospita quattro mostre dedicate alla cultura pop, con esposizioni di fumetti, anime e illustrazione contemporanea. Durante questo periodo, gli spazi del museo si trasformano in un punto di incontro per appassionati e artisti, offrendo l’opportunità di esplorare diverse espressioni artistiche legate al mondo del fumetto e dell’animazione. La rassegna si svolge all’interno di un percorso che coinvolge diverse aree espositive del museo.

Dal 12 al 22 maggio il Museo del Presente si trasforma in un vero e proprio laboratorio della creatività contemporanea. In occasione di Cosenza Comics and Games, uno degli appuntamenti più seguiti del Sud Italia dedicati alla cultura pop, arrivano quattro nuove mostre gratuite che intrecciano fumetto, animazione giapponese, illustrazione e design tipografico. Un’operazione culturale che va oltre il semplice intrattenimento e che, per dieci giorni, punta a fare del museo un punto di riferimento nazionale per l’immaginario visivo contemporaneo. Un viaggio nei “mondi possibili” del fumetto. La prima mostra, “What If.?”, apre il percorso espositivo con un invito esplicito alla contaminazione creativa.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cosenza Comics and Games accende la cultura pop: quattro mostre al Museo del Presente tra fumetto, anime e illustrazione contemporanea

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