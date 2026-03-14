Famiglia nel bosco i servizi sociali frenano sul trasferimento | I bambini stiano dove sono il clima è tornato sereno

Da open.online 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I servizi sociali hanno deciso di mantenere i bambini prelevati dalla famiglia nel bosco nella stessa struttura a Vasto, senza pianificare un trasferimento. La decisione arriva dopo il ritorno di un clima più sereno e stabile per i bambini, che erano stati rimossi dalla loro abitazione lo scorso 20 novembre. Attualmente, non ci sono indicazioni di ulteriori spostamenti o cambiamenti nella situazione.

I bambini della « famiglia nel bosco » prelevati lo scorso 20 novembre dalla loro vita nei boschi e trasferiti in una struttura protetta a Vasto, potrebbero non dover traslocare di nuovo. È questa la posizione dell’Ecad 14 Alto Vastese, l’ente che gestisce i servizi sociali, che ora chiede al Tribunale per i minorenni di congelare l’ordine di trasferimento precedentemente emesso: «Gli operatori della struttura di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori, facendo venir meno le ragioni del trasferimento. Il Tribunale potrà ora valutare questo nuovo assetto». Il nodo del rapporto con la madre. Fino a poche settimane fa, la situazione appariva compromessa. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Valeria Benatti difende gli assistenti sociali: "Non sono ladri di bambini"Col passare dei giorni le attenzioni sul caso della famiglia del bosco si spostano sulla figura del padre.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Salvini contro giudici e assistenti sociali: "Dove sono quando i rom vivono nella m***a?"

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco i servizi sociali...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco: i dissidi tra genitori (dai vaccini agli assistenti). Lei è inflessibile, lui media e il tribunale lo promuove; Famiglia nel bosco, i giudici: Trasferire i bimbi in altra struttura senza madre. E' polemica; Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori.

famiglia nel bosco iFamiglia nel bosco, trattative per riavere i bimbi. L'abbraccio tra Nathan e l'assistente socialeVASTO C’è una trattativa. E ci sono condizioni da proporre, valutare e accettare. Ma i passi avanti, a detta di tutti, sono notevoli. Chissà che, dopo oltre quattro mesi ... ilmessaggero.it

famiglia nel bosco iFamiglia nel bosco, Nathan verso ricongiungimento. Garante infanzia: I bambini sono traumatizzatiUn incontro durato tre ore, lontano dall'assedio di giornalisti andato avanti tutto il giorno a Vasto davanti alla casa famiglia che ospita i tre 'bambini del bosco' e non solo. E' quello che avrebber ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.