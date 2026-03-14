Famiglia nel bosco i servizi sociali frenano sul trasferimento | I bambini stiano dove sono il clima è tornato sereno

I servizi sociali hanno deciso di mantenere i bambini prelevati dalla famiglia nel bosco nella stessa struttura a Vasto, senza pianificare un trasferimento. La decisione arriva dopo il ritorno di un clima più sereno e stabile per i bambini, che erano stati rimossi dalla loro abitazione lo scorso 20 novembre. Attualmente, non ci sono indicazioni di ulteriori spostamenti o cambiamenti nella situazione.

I bambini della « famiglia nel bosco » prelevati lo scorso 20 novembre dalla loro vita nei boschi e trasferiti in una struttura protetta a Vasto, potrebbero non dover traslocare di nuovo. È questa la posizione dell’Ecad 14 Alto Vastese, l’ente che gestisce i servizi sociali, che ora chiede al Tribunale per i minorenni di congelare l’ordine di trasferimento precedentemente emesso: «Gli operatori della struttura di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori, facendo venir meno le ragioni del trasferimento. Il Tribunale potrà ora valutare questo nuovo assetto». Il nodo del rapporto con la madre. Fino a poche settimane fa, la situazione appariva compromessa. 🔗 Leggi su Open.online

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