Durante la festa di compleanno del figlio, due figure molto note del gossip italiano sono state presenti nello stesso luogo. Il clima appariva tranquillo, ma all’evento si è aggiunta anche una terza persona, creando un cambiamento nella dinamica della giornata. La presenza di questa persona ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Il compleanno di Leone ha riportato nello stesso luogo due dei protagonisti più discussi del gossip italiano. Dopo mesi in cui erano stati raramente visti insieme, Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati per celebrare l’ottavo compleanno del loro primogenito, dimostrando che, nonostante la separazione, il rapporto genitoriale resta una priorità. Le immagini della festa, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, raccontano una giornata familiare all’insegna della tranquillità, ma anche ricca di dettagli che hanno attirato l’attenzione del pubblico. L’evento è stato organizzato per festeggiare Leone, nato il 19 marzo e che quest’anno ha compiuto otto anni proprio in coincidenza con la Festa del Papà. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ferragni e Fedez insieme alla festa del figlio Leone: il clima è sereno ma spunta anche lei e cambia tutto

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