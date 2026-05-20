Utrecht-Heerenveen giovedì 21 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Padroni di casa favoriti
Giovedì 21 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Utrecht e Heerenveen, con lo scontro che si terrà nello stadio della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. L’Utrecht, che si è piazzato sesto in campionato, ospiterà l’Heerenveen, che ha concluso la stagione in una posizione inferiore. Le formazioni ufficiali sono state pubblicate, e le quote delle scommesse indicano i padroni di casa come favoriti. La partita rappresenta un’ultima occasione per entrambe le squadre di avanzare nel torneo.
Tutte le partite si giocano nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare, dunque sarà l’Utrecht, piazzatosi sesto, ad ospitare l’Heerenveen. Fa eccezione per questa stagione l’altra semifinale, quella tra Ajax e Groningen, che non si giocherà alla Johan Cruijff ArenA, per via dei concerti di Harry Styles, ma al KRAS Stadion. I padroni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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