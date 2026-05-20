Utrecht-Heerenveen giovedì 21 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Padroni di casa favoriti

Giovedì 21 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Utrecht e Heerenveen, entrambe in campo nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare. L’Utrecht, che si è piazzato al sesto posto, sarà la squadra di casa, mentre l’Heerenveen arriverà come ospite. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse indicano i padroni di casa come favoriti. La partita si svolgerà a Utrecht, rispettando la regola che assegna il campo alla squadra con miglior piazzamento.

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