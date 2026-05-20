Utrecht-Heerenveen giovedì 21 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Padroni di casa favoriti
Giovedì 21 maggio 2026 alle 21:00 si disputerà la partita tra Utrecht e Heerenveen, entrambe in campo nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare. L’Utrecht, che si è piazzato al sesto posto, sarà la squadra di casa, mentre l’Heerenveen arriverà come ospite. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse indicano i padroni di casa come favoriti. La partita si svolgerà a Utrecht, rispettando la regola che assegna il campo alla squadra con miglior piazzamento.
Tutte le partite si giocano nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare, dunque sarà l’Utrecht, piazzatosi sesto, ad ospitare l’Heerenveen. Fa eccezione per questa stagione l’altra semifinale, quella tra Ajax e Groningen, che non si giocherà alla Johan Cruijff ArenA, per via dei concerti di Harry Styles, ma al KRAS Stadion. I padroni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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