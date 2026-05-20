Utrecht-Heerenveen giovedì 21 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la sfida tra Utrecht e Heerenveen, con la partita che si svolge nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare. L’Utrecht, che si è piazzato sesto in classifica, ospita quindi l’Heerenveen, che ha concluso la stagione in una posizione inferiore. La gara rappresenta l’ultimo impegno di stagione tra le due formazioni, con entrambe pronte a scendere in campo per i tre punti.

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Tutte le partite si giocano nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare, dunque sarà l’Utrecht, piazzatosi sesto, ad ospitare l’Heerenveen. Fa eccezione per questa stagione l’altra semifinale, quella tra Ajax e Groningen, che non si giocherà alla Johan Cruijff ArenA, per via dei concerti di Harry Styles, ma al KRAS Stadion. I padroni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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