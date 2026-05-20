Utrecht-Heerenveen giovedì 21 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la sfida tra Utrecht e Heerenveen, con la partita che si svolge nello stadio della squadra meglio classificata nella stagione regolare. L’Utrecht, che si è piazzato sesto in classifica, ospita quindi l’Heerenveen, che ha concluso la stagione in una posizione inferiore. La gara rappresenta l’ultimo impegno di stagione tra le due formazioni, con entrambe pronte a scendere in campo per i tre punti.

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