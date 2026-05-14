Giovedì 14 maggio alle 21:00 si sfidano Bradford City e Bolton in una partita valida per le semifinali dei playoff. La vincente avrà l’opportunità di affrontare lo Stockport County nella finale per la promozione in Championship. La gara deciderà quale delle due squadre accederà all’ultima fase della competizione, con le formazioni pronte a darsi battaglia per ottenere il passaggio alla finale.

Bradford City e Bolton si giocano il diritto di affrontare lo Stockport County nella finale che stabilirà quale sarà la terza squadra promossa in Championship dopo Lincoln City e Cardiff. Si riparte dal gol di Amario Cozier-Duberry che al 60° minuto ha dato la vittoria ai Trotters nel match di andata. Un successo meritato ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bradford City-Bolton (giovedì 14 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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