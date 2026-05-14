Bradford City-Bolton giovedì 14 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21:00 si terrà la partita tra Bradford City e Bolton, valida per le semifinali dei playoff. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite da diversi bookmaker. La sfida determina quale delle due squadre avrà la possibilità di affrontare lo Stockport County nella finale, per ottenere la promozione in Championship. Questa partita rappresenta un passaggio chiave nella corsa alla promozione, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio del turno.
Bradford City e Bolton si giocano il diritto di affrontare lo Stockport County nella finale che stabilirà quale sarà la terza squadra promossa in Championship dopo Lincoln City e Cardiff. Si riparte dal gol di Amario Cozier-Duberry che al 60° minuto ha dato la vittoria ai Trotters nel match di andata. Un successo meritato ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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