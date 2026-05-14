Bradford City-Bolton giovedì 14 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21:00 si terrà la partita tra Bradford City e Bolton, valida per le semifinali dei playoff. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite da diversi bookmaker. La sfida determina quale delle due squadre avrà la possibilità di affrontare lo Stockport County nella finale, per ottenere la promozione in Championship. Questa partita rappresenta un passaggio chiave nella corsa alla promozione, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio del turno.

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