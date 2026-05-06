Trump scherza sull' altezza di una piccola pallavolista | Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio

Durante un evento allo Studio Ovale, l’ex presidente ha fatto un commento ironico sulla statura di una giovane pallavolista presente, chiedendole se fosse in grado di schiacciare e suggerendo che il calcio potrebbe essere una disciplina più adatta. Contestualmente, ha annunciato il ripristino del “Presidential Fitness Test” rivolto ai bambini americani. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Home > Esteri > Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: "Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio" Donald Trump ha scherzato sull’altezza di una bimba allo Studio Ovale mentre ha annunciato il ritorno del “Presidential Fitness Test” per i bambini americani. “Riesci a schiacciare a pallavolo con la tua altezza? Il calcio sarebbe meglio”, le parole del capo della Casa Bianca. Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: "Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: "Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio" Notizie correlate Non riesci a dormire? Potrebbe essere il cortisolo: come abbassarloCome abbassare il cortisolo per dormire bene: metodi pratici per ridurre lo stress, riequilibrare il ritmo circadiano e favorire sonno più profondo. Se non riesci a rilassarti in camera da letto, il problema potrebbe essere l’illuminazioneIn camera da letto non riesci proprio a rilassarti, neppure al termine di una giornata super intensa? Il problema potrebbe essere l'illuminazione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump scherza sull'altezza di una bimba nello Studio Ovale: Giochi a pallavolo? Forse il calcio è meglio; Dentro il discorso di re Carlo al Congresso che ha reso Trump geloso: le battute, gli applausi e le frecciatine politiche; Crans Montana, Tajani incontra Parmelin. Ribadita la posizione italiana; Cina, giovani di tutto il mondo scoprono l’armonia tra uomo e natura nel Sichuan. Trump scherza sull'altezza di una bimba nello Studio Ovale: «Giochi a pallavolo? Forse il calcio è meglio»(LaPresse) Donald Trump ha scherzato sull'altezza di una bimba allo Studio Ovale mentre ha annunciato il ritorno del Presidential Fitness Test per i bambini americani. Riesci a schiacciare a pallav ... msn.com Trump scherza sull'altezza di una piccola pallavolista: Riesci a schiacciare? Il calcio potrebbe essere meglio(LaPresse) Donald Trump ha scherzato sull'altezza di una bimba allo Studio Ovale mentre ha annunciato il ritorno del Presidential Fitness Test ... stream24.ilsole24ore.com Money.it. . Trump scherza con una bambina sulla pallavolo #Trump #USA #CasaBianca #Pallavolo #Volley #Sport #Meme #Informarsi #Notizie #MoneyViral - facebook.com facebook Siparietto alla Casa Bianca, #Trump scherza su Carlo III x.com