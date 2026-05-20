Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato | Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente

Il Pentagono ha comunicato che il numero di brigate militari presenti in Europa è stato ridotto da quattro a tre. Inoltre, è stata annunciata la sospensione dell'invio di nuove truppe in Polonia, come parte di una strategia di riduzione delle forze statunitensi nel continente europeo, decisione presa dal governo precedente. Questi cambiamenti riguardano l'impegno militare degli Stati Uniti in ambito europeo e nella NATO. La diminuzione delle unità militari si applica sia alle forze di terra che a quelle distribuite in diversi paesi del Vecchio Continente.

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