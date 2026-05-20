Usa il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in Europa

Il Pentagono ha annunciato che il numero di brigate di combattimento in Europa è stato ridotto da quattro a tre. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. La modifica riguarda le forze militari statunitensi nella regione, che continueranno a mantenere una presenza significativa. La notizia si inserisce in un contesto di riorganizzazione delle forze armate statunitensi sul territorio europeo, senza indicazioni di ulteriori cambiamenti imminenti.

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Il Pentagono in una nota ha reso noto di aver “ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa”. Questo – viene spiegato – “riporta il numero di Brigate presenti in Europa ai livelli del 2021”. Tale decisione – si legge ancora – “è il risultato di un processo complesso e articolato, incentrato sulla presenza delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporterà un temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia, un alleato modello degli Stati Uniti”. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, “ha parlato oggi con il viceprimo ministro polacco Kosiniak-Kamysz e il Dipartimento rimarrà in stretto contatto con le controparti polacche nel corso di questa analisi, anche per garantire che gli Stati Uniti mantengano una forte presenza militare in Polonia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why the Pentagon Is Warning Canada Over the Gripen Deal — Ottawa Stuns Washington Sullo stesso argomento Difesa NATO: il Pentagono taglia le brigate in Europa? Domande chiave Come influirà il ritardo logistico sulla sicurezza del confine polacco? Quali nazioni europee dovranno coprire il vuoto lasciato... Iran, nave da guerra di Teheran colpita da un sottomarino Usa: le immagini del PentagonoL’esercito americano ha pubblicato su X, sull’account del Pentagono, le immagini dell’attacco sottomarino con i siluri sulla nave da guerra iraniana... Il Pentagono taglia da quattro a tre le brigate in Europa(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAG - Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe Usa in Europa da quattro a tre. Lo si legge in una nota. Il Pentagono ha ridotto il numero totale di Brigade ... tuttosport.com Washington segnalerà una riduzione delle forze Usa disponibili per la NATOSecondo fonti citate da Reuters, il Pentagono vuole ridimensionare l'impegno Usa nel quadro del NATO Force Model; l'annuncio è atteso venerdì ... notizie.it