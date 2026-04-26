Trump usa il fallito attentato per promuovere la controversa sala da ballo alla Casa Bianca | Sarà più grande e sicura

L’ex presidente ha commentato l’attentato fallito avvenuto durante un evento ufficiale, ringraziando le forze di sicurezza per aver evitato una tragedia. Ha annunciato che la sala da ballo alla Casa Bianca sarà ampliata e resa più sicura. Durante l’intervento, ha espresso la convinzione che l’attentatore sia un “lupo solitario”. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’attacco o sull’identità dell’individuo coinvolto.

Ha ringraziato Secret Service e polizia per aver sventato la strage. Ha detto di credere che l’attentatore che ha sparato al White House Correspondents’ Dinner sia un “ lupo solitario ”. Ed è subito passato a parlare del suo progetto di ballroom alla Casa Banca. Donald Trump ha usato il fallito attentato al Washington Hilton per denunciare carenze di sicurezza e chiedere un’approvazione veloce della sua faraonica sala da ballo. “Abbiamo esaminato tutte le circostanze di questa sera e devo dire che non si tratta di un edificio particolarmente sicuro”, ha affermato Trump in una conferenza stampa convocata subito dopo l’attacco. La mia ballroom, ha aggiunto, “è invece una struttura molto più grande e sicura.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump usa il fallito attentato per promuovere la controversa sala da ballo alla Casa Bianca: “Sarà più grande e sicura” Notizie correlate Trump mostra alla stampa le immagini di Sala da Ballo della Casa Bianca: La più bella del mondo – Il video(Agenzia Vista) Washington, 29 marzo 2026 "Ho appena ricevuto questi disegni dagli architetti. La Corte d'appello ribalta il caos sulla sala da ballo alla Casa Bianca a favore di TrumpUna Corte d'appello federale ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a proseguire la costruzione di una sala da ballo da 400 milioni di dollari... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’ora più buia di Trump: lo spettro del fallimento come Carter. Spavalderia per nascondere le paure; Trump, il presidente che minacciava il mondo costretto ad aspettare al telefono; Nuovo attentato a Trump: spari durante la cena alla Casa Bianca, agente ferito; La crisi della diplomazia USA. Dagli spari nella hall del Washington Hilton all'intervento alla Casa Bianca: le due ore che hanno fatto tremare l'America - facebook.com facebook Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico x.com