Una Nato senza Trump l’Europa accelera sul suo ‘piano B’

L'assenza di Donald Trump dalla prossima riunione della Nato ha portato l'Europa a intensificare i preparativi per un piano di riserva. Questo piano prevede l'uso delle strutture militari europee nel caso in cui gli Stati Uniti decidano di abbandonare l'Alleanza. La strategia mira a garantire la difesa collettiva senza dipendere esclusivamente dal coinvolgimento americano. La questione ha portato a un'attenzione rafforzata sui piani alternativi di sicurezza dell'Europa.

(Adnkronos) – La Nato senza Donald Trump? L'Europa accelera sul suo piano di riserva, che garantisce all'Alleanza la possibilità di autodifesa utilizzando le strutture militari esistenti anche in caso di ritiro degli Stati Uniti dal Patto Atlantico. Lo scrive il Wall Street Journal, spiegando che i funzionari che stanno lavorando al piano, che qualcuno chiama. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Travaglio nostradamus su Trump il pacifista #drelegantia #economiaitalia

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