Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella California meridionale, portando alla distruzione di intere colline e costringendo oltre 17.000 persone a evacuare le proprie case. Le fiamme hanno coinvolto un’area estesa, con fumo visibile a grande distanza e interventi di vigili del fuoco impegnati per contenere il rogo. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre le squadre di emergenza continuano le operazioni di spegnimento e assistenza alle persone evacuate.

Oltre 17mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per un vasto incendio boschivo divampato nella California meridionale. Il rogo, chiamato “Sandy Fire”, è scoppiato sulle colline sopra Simi Valley, a circa 50 chilometri da Los Angeles, alimentato da forti raffiche di vento. In poche ore le fiamme hanno già bruciato oltre cinque chilometri quadrati di vegetazione secca e distrutto almeno un’abitazione, secondo i vigili del fuoco della contea di Ventura. Gli elicotteri e gli aerei antincendio hanno effettuato lanci continui d’acqua mentre una densa colonna di fumo ha avvolto la città. Le autorità mantengono gli ordini di evacuazione per diversi quartieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, maxi incendio in California: intere colline completamente bruciate

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Incendio en Florida consume más de 11 mil hectáreas y genera alarma ambiental

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